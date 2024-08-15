СК установил причину смерти Навального

Алексей Навальный скончался не из-за оторвавшегося тромба, а из-за «комбинированного заболевания», пишет «Осторожно, новости» со ссылкой на документы о смерти блогера, которые получила от Следственного комитета РФ жена Навального Юлия.

«Согласно заключению комиссионной судебной экспертизы, <...> причиной смерти осужденного Навального А. А. явилось комбинированное заболевание: гипертоническая болезнь с сосудистыми и органными поражениями, диффузный миокардиосклероз, осложнившееся развитием отека головного мозга, фибрилляции желудочков сердца, отека легких», — говорится в опубликованном отрывке из документов.

Помимо этого, отмечается, что у Навального был ряд сопутствующих хронических заболеваний, а в трахее мужчины обнаружили золотистый стафилококк.

В бумагах также упоминаются телесные повреждения, которые Навальный получил, когда его пытались реанимировать врачи посредством искусственного дыхания и непрямого массажа сердца.

С 2021 года Навальный находился в заключении, после того как суд заменил ему условный срок по делу «Ив Роше» в 3,5 года на реальный. В марте 2022 года Навального приговорили к девяти годам лишения свободы по делу о мошенничестве и неуважении к суду.

В октябре 2022 года ему предъявили обвинения в создании и организации экстремистского сообщества, участии в нем, а также в финансировании экстремистской деятельности. 4 августа 2023 года Мосгорсуд приговорил Навального по этому делу к 19 годам колонии особого режима.

В декабре 2023 года Навального перевели в ИК-3 «Полярный волк» в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа. 16 февраля мужчине стало плохо во время прогулки, и он скончался.

Ранее стало известно, что происходит с московской квартирой Навального.