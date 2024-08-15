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Арестованного в Москве за нападение на полицейского американца проверят на другие нарушения

Американца, напавшего на полицейского в Москве, проверят на другие нарушения

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Суды общей юрисдикции города Москвы

Арестованного за хулиганство гражданина США Джозефа Татера проверят на причастность к другим правонарушениям в Москве. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Накануне Мещанский суд Москвы арестовал напавшего на полицейского Тагера на 15 суток.

По данным суда, мужчина приехал в Россию с туристическими целями. Он устроил скандал в отеле Radisson Blu Olimpyiskiy, но при заселении ему указали на отсутствие миграционной карты.

Мужчину доставили в отделение полиции, где нарушитель порядка ударил сотрудника правоохранительных органов. В итоге его признали виновным в мелком хулиганстве и назначили арест..

До этого суд во Владивостоке вынес приговор американскому военному Гордону Блэку. Ему дали три года и девять месяцев колонии общего режима за кражу и угрозы лишить свою девушку жизни.

Ранее драка между российскими школьниками на дне рождения закончилась разбирательством в суде.

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