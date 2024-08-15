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Возраст приема в общество содействия армии и флоту могут снизить до 14 лет

В России могут снизить до 14 лет возраст приема в ДОСААФ

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Depositphotos

В России собираются снизить возрастной ценз на вступление в Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на проект соответствующего федерального закона.

Согласно тексту законопроекта, членами ДОСААФ смогут стать граждане, начиная с 14 лет, а также некоммерческие организации и общественные движения, чьи цели совпадают с целями общества, за исключением религиозных организаций, политических партий и территориальных общественных самоуправлений.

В мае глава ДОСААФ генерал армии Александр Дворников заявил, что сейчас подготовка военнослужащих запаса проходит бессистемно, поэтому необходимо организовать ее с применением опыта специальной военной операции (СВО).

Генерал подчеркнул, что опыт, полученный на СВО, является бесценным. Поэтому знания и практические навыки СВО планируется использовать в разработке и внедрении учебных программ.

Дворников сообщил, что для подготовки военнослужащих запаса ДОСААФ намерен привлечь и максимально расширить число преподавателей и инструкторов, ранее принимавших участие в боевых действиях.

Ранее сообщалось, что участник СВО из Свердловской области в течение года не получал зарплату.

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