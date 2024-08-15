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Аналитики оценили планы ФАС ограничить цены на электронику и бытовую технику

Аналитик Анфиногенов: ограничение цен на электронику поддержит оффлайн-рынок

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Александр Гальперин/РИА «Новости»

Призыв ФАС ограничить цены на бытовую технику или электронику, адресованный крупнейшим российским ретейлерам, связан с намерением поддержать продажи на оффлайн-рынке, считает независимый эксперт FMCG рынка Александр Анфиногенов. Такие меры обсуждаются в связи с тем, что сегодня онлайн-игроки намного успешнее в ценовом предложении, объяснил он в беседе с 360.ru.

Эксперт отметил, что условия свободного рынка для российского бизнеса обуславливают то, что игроки с завышенными ценами сильно проигрывают тем, что не выходит за пределы оптимальной стоимости товаров.

«Поэтому государственное регулирование такого рода — пока не очень хороший симптом. Потому что розничная цена складывается из цены самого прибора, то есть отпускной от производителя, плюс та наценка, которую, в принципе, желает получить в качестве коммерческой составляющей сама сеть», — объяснил Анфиногенов.

Если же власти планируют ввести монополию относительно каких-то необходимых населению товаров, то им стоит начинать не с электроники, а с продуктов питания, добавил аналитик. Обсуждаемые сегодня идеи по регулированию стоимости бытовой техники он назвал популизмом и желанием игроков рынка бытовой техники «хайпануть».

Напомним, ФАС предложила крупнейшим российским ретейлерам — таким, как DNS, «М.Видео» и «Ситилинк» ограничить цены на бытовую технику или электронику. При этом им дадут право самостоятельно определять перечень товаров, на которые будет снижена цена. В то же время сообщалось, что торговые сети DNS, «М.Видео» и «Ситилинк» добровольно ограничат цены на товары.

Ранее россиян предупредили о повышении цен на электронику из-за введения утильсбора.

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