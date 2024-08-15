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Жителям Москвы пообещали возвращение жары в конце лета

Синоптик Шувалов: в конце лета в Москву ненадолго вернется жара до +27 градусов

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Авилов Александр/Агентство «Москва»

В конце этой недели в Москве ожидается возвращение летней погоды. Температура повысится до +27 градусов, однако о «жаре» в привычном смысле слова говорить не приходится, так как ночью будет достаточно прохладно, рассказал синоптик Александр Шувалов.

«К солнечным денькам и к загару, конечно, готовиться можно, но нужно не забывать, что у нас на дворе август месяц, продолжительность светового дня уменьшилась более чем на два часа», — подчеркнул он в беседе с 360.ru.

Утром будет тепло, но не жарко, днем вплоть до пятницы ожидается +21…+23 градуса, ночью – не выше +10 градусов.

Осадков в течение рабочей недели не будет, а в субботу и воскресенье могут пройти небольшие дожди. В выходные воздух прогреется до +23…+25 градусов, а в понедельник и вторник на следующей неделе прогнозируется до +27 градусов. В сентябре также еще будут довольно жаркие дни, заключил синоптик.

Ранее москвичам пообещали теплую погоду в августе и бабье лето в сентябре.

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