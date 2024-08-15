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Предавший анафеме Зеленского болгарский священник обратился к Путину

Mash: болгарский священник попросил российское гражданство у Путина

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Болгарский иподиакон Атанас Стефанов, который предал президента Украины Владимира Зеленского и его кортеж в Софии анафеме, обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой о российском гражданстве. Видеообращение публикует Telegram-канал Mash.

«Владимир Владимирович (Путин. — «Газета.Ru»), хочу обратиться к вам с просьбой: я и 90% болгарского народа хотим иметь российское гражданство», — заявил священник.

Стефанов отметил, что большую часть своего детства он провел в Курской области, поэтому очень переживает за события в приграничье России.

В марте прошлого года служитель церкви сорвал со здания мэрии Софии украинский флаг и бросил на мостовую. Стефанов назвал флаг фашистским и потребовал от «украинских фашистов убраться из страны».

Кроме того, Стефанов неоднократно осуждал действия Вооруженных сил Украины, в том числе атаки беспилотных летательных аппаратов на Воронеж.

Ранее все 12 священников покинули Суджанский район Курской области.

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