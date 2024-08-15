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В Сбере назвали популярные среди мошенников стоп-слова и фразы

Топ-менеджер Сбера Кузнецов назвал стоп-слова и фразы, используемые мошенниками

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Максим Блинов/РИА «Новости

Чаще всего мошенники при звонке россиянам используют следующие слова и фразы: «ФСБ», «МВД», «Центральный банк», «безопасный счет», «сообщите код из СМС/данные карты/паспорта/СНИЛС». Об этом рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов, передает РБК.

«Если услышали их в телефонном разговоре с незнакомцем — сразу прекращайте общение: с вами говорит преступник», — сказал Кузнецов в ходе мероприятия к десятилетию отеля «Мрия» в Крыму.

Зампред правления добавил, что на текущий момент самыми актуальными схемами мошенников остаются звонки по телефону и в мессенджерах. Злоумышленники представляются сотрудниками силовых ведомств или ЦБ, после чего пытаются любыми средствами получить деньги граждан, отметил Кузнецов.

До этого эксперт платформы Народного фронта «Мошеловка» Алла Храпунова рассказала о фишинговых рассылках к 1 сентября под предлогом распродаж. По ее словам, мошенники заманивают людей с помощью обещаний о скидках на школьную форму и канцтовары, а также розыгрышами этих товаров.

Ранее россиянам объяснили, как отличить дипфейк от настоящего видео.

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