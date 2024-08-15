Москвичка получила штраф за видео с поцелуями

Москвичка опубликовала видеоролики с поцелуями, в результате чего получила штраф за пропаганду нетрадиционных ценностей. Об этом РИА Новости сообщили в правоохранительных органах.

По версии следствия, женщину обвиняют в распространении видеороликов, на которых целовались две женщины, а также двое мужчин.

«Проведенное исследование подтвердило, что указанные видеоролики содержат признаки пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений или предпочтений, относящиеся к ЛГБТ-сообществу» («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ), — рассказал собеседник агентства.

В результате суд признал женщину виновной в нарушении закона и назначил ей штраф.

Недавно известный в Павлодаре танцор Аман Аубакиров снялся в рекламе одного из местных заведений, в ролике он исполнил танец на высоких каблуках, что вызвало неоднозначную реакцию у общества. Некоторые пользователи потребовали, чтобы полиция проверила хореографа на предмет пропаганды ЛГБТ, и правоохранители пришли к нему прямо во время занятий в танцевальной студии.

Ранее московского дворника выдворили из страны за пропаганду ЛГБТ.