Врач назвал три неочевидные причины плохого сна

Поздний ужин может выступать причиной, которая мешает нормально высыпаться. Об этом «Москве 24» рассказал заведующий центром сомнологии ФГБУ НМИЦО ФМБА России, терапевт, пульмонолог-сомнолог Дмитрий Дуйкин.

Он пояснил, что человеческий мозг контролирует все процессы пищеварения, поэтому из-за позднего приема пищи он не сможет сосредоточиться на отдыхе.

«В идеале прием пищи надо закончить за три-четыре часа до сна, но допустимо за час-два устроить себе легкий ужин. Желательно, чтобы он состоял из продуктов, богатых триптофаном, который предрасполагает к более быстрому выделению гормона сна — мелатонина. Это может быть банан, стакан кефира или овсяное печенье», — отметил Дуйкин.

По его словам, физические нагрузки также могут оказать негативное воздействие на сон. Легкие активности допустимы за два часа до отдыха, тяжелые, например, бег и занятия в спортзале, — за три-четыре. Врач также советует не смотреть фильмы с элементами насилия и не читать будоражащую психику информацию перед сном.

Британский диетолог Эмили Лиминг до этого говорила, что грецкие орехи, киви, вишня, цельнозерновой хлеб, овсянка и молоко помогают облегчить засыпание и повысить качество ночного сна.

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