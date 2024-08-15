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В Бурятии подростка, переходившего реку с конем, унесло течением

В Бурятии подростка унесло течением, когда он переходил реку вброд вместе с конем

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Pexels

В Закаменском районе Бурятии волонтеры и полиция разыскивают подростка, который пропал, когда переходил реку вброд. Об этом сообщает «Байкал Daily».

Инцидент произошел 14 августа в местности Сэхир Далахайского сельского поселения. По предварительным данным, 16-летний подросток с конем переходил реку вброд, юношу унесло течением.

К поискам пропавшего привлечены волонтеры и сотрудники МЧС. Обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранители.

До этого сообщалось, что в Алуште помощь спасателей потребовалась семье с ребенком, которых едва не унесло в открытое море во время прогулки на сапах. Спасатели патрулировали акваторию в районе Профессорского уголка, на расстоянии 900 метров от берега они обнаружили два сапборда, их относило в открытое море. Любителей водных прогулок подняли на катер и доставили на берег.

Ранее в Тюменской области ребенка на самодельном плоту унесло течением.

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