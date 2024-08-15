В Госдуме призвали ввести в школах форму в стиле императорской России

В российских школах необходимо ввести новую форму, которая будет создана в стиле формы императорской России и СССР, считает депутат Госдумы Виталий Милонов. Соответствующее предложение он направил главе Минпросвещения Сергею Кравцову, передает RT со ссылкой на копию обращения.

В своем письме депутат напомнил о вновь разгоревшейся в российском обществе дискуссии по поводу необходимости введения школьной формы. При этом детские психологи считают, что единая форма детей способствует их объединению, дружбе, а также снижает соперничество, в том числе — конкуренция по уровню финансового состояния семьи.

С учетом этого парламентарий призвал ввести в российских школах форму, разработав ее в стиле времен императорской России и Советского Союза.

До этого общественники призвали зачислять на «Пушкинские карты» средства для покупки школьной формы для учеников из семей со сложными жизненными обстоятельствами.

Родителям ранее рассказали, может ли школа устанавливать требования к закупке школьной формы.