Предполагаемая исполнительница подрыва «Северных потоков» обвинила СМИ во лжи

Украинская дайвер Светлана Успенская собирается подать иск против немецких СМИ, которые назвали ее одним из предполагаемых соучастников подрыва «Северных потоков». Об этом пишет РИА Новости.

Ранее ряд немецких СМИ, включая ARD, опубликовали имена двух предполагаемых сообщников Владимира Ж., на которого выписан ордер на арест за причастность в теракту. Как написала пресса, подрывнику помогали супруги-дайверы Евгений и Светлана Успенские.

У них есть своя дайвинг-компания, сейчас они продают туры с погружением за границей. В социальных сетях пара активно выражает поддержку ВСУ. На запросы журналистов Светлана Успенская заявила, что не имеет информации о подрывах «Северных потоков» и не знакома с Владимиром Ж.

Светлана подтвердила, что является дайвером, но категорически отвергла любые обвинения в причастности к диверсии. Она утверждает, что умеет погружаться на глубину, на которой находилась нить трубопровода, а в момент взрыва вообще была в Киеве. Она планирует подать в суд на немецкие СМИ и требует несколько миллионов евро за упоминание своего имени в связи с диверсией.

По данным Süddeutsche Zeitung, к взрывам могут быть причастны как минимум два украинца.

Взрывы на газопроводах произошли 26 сентября 2022 года, и Германия, Дания и Швеция не исключают версию о целенаправленной диверсии. Оператор «Северного потока» Nord Stream AG заявил о беспрецедентных разрушениях, а Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала информацию о взрывах, но так и не получила ответов.

Ранее в ФРГ объяснили, повлияет ли расследование подрывов «Севпотоков» на помощь Киеву.