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Консультации посредников с ХАМАС могут состояться после переговоров

Reuters: посредники могут провести консультации с ХАМАС после переговоров в Дохе

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Shutterstock

Переговоры о прекращении огня в секторе Газа пройдут в Дохе с участием представителей Израиля, Катара, Египта и Соединенных Штатов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

По их словам, ХАМАС хочет, чтобы посредники добились от Израиля конкретного ответа на последнее предложение о прекращении огня в секторе Газа. Если подобное произойдет, то представители движения встретятся с посредниками в Катаре.

До этого стало известно, что представители Израиля направятся на переговоры об урегулировании ситуации в секторе Газа.

Накануне стало известно, что палестинское радикальное движение ХАМАС не будет принимать участие в консультациях о перемирии в секторе Газа, которые должны пройти 15 августа в Катаре или Египте. Об этом сообщил представитель ХАМАС в Ливане Ахмад Абдул Хади. По его словам, хотя движение в целом не против проведения переговоров о прекращении огня, они сейчас невозможны, так как, по его словам, Биньямин Нетаньяху не заинтересован в достижении соглашения о перемирии.

Ранее сообщалось, что Иран не направит своих наблюдателей на предстоящие мирные переговоры по сектору Газа.

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