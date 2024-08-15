В Курской области объявили ракетную опасность

В Курской области была объявлена ракетная опасность. Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов.

Он призвал находящихся в своих домах жителей укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, таких как коридор, ванная, кладовая. Тем, кто находится на улице, следует зайти в ближайшее здание или найти подходящее укрытие.

Спустя пять минут после объявления опасности Смирнов заявил об ее отмене.

До этого врио губернатора Смирнов сообщил, что оперативный штаб Курской области принял решение об обязательной эвакуации всего Глушковского района. Он призвал местных жителей отнестись с пониманием к ситуации, а также следовать всем рекомендациям от силовиков и властей.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Ранее на Украине рассказали о планах в отношении Курской области.