Яхта стоимостью €16 млн загорелась и затонула у побережья Италии с 16 людьми на борту

Суперъяхта турецкого бизнесмена затонула с 16 людьми на борту у побережья Италии, пишет Mirror.

Пламя охватило 47-метровую яхту Atina 10 августа, когда она стояла на якоре в порту курорта Ольбия на острове Сардиния. В тот момент на борту находились 16 человек, в том числе и владелец судна Серкан Боранджили — соучредитель компании Getir, занимающейся доставкой продуктов.

Как сообщается, возгорание произошло в машинном отделении судна. На кадрах, опубликованных береговой охраной Италии, видно, как суперъяхта стоимостью €16 млн тонет, пока пожарные борются с огнем.

Все пассажиры были спасены до того, как часть яхты ушла под воду. Следователи начали расследование, чтобы установить, почему возник пожар.

Ранее российские туристы украли яхту на Карибских островах и начали сдавать ее в аренду на Черноморском побережье.