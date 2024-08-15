Психолог дала советы, как справиться с эмоциональным перееданием

Эмоциональное или психогенное переедание — это расстройство пищевого поведения, представляющее собой чрезмерное употребление еды. В практике встречаются клиенты, которые едят каждые 15-30 минут, то есть практически непрерывно. Об этом «Газете.Ru» рассказала Анна Гришина, психолог по расстройствам пищевого поведения, нутрициолог, специалист мультидисциплинарной команды «Центр хирургии веса и метаболических нарушений».

«Это неизбежно приводит к набору веса, ожирению, зависимости от еды. Не всегда важно, что именно есть. Это может быть как бесконтрольное поглощение любой пищи из сковородки в темноте, так и ритуал приема пищи, из красивой посуды, в красивом ресторане. Чаще всего это, конечно, жирное, сладкое, мучное. Еда — это социально одобряемая зависимость. Никто не осудит за пятое пирожное, особенно если на внешности проблемы с едой еще не отразились», — отметила она.

По словам психолога, когда человек ест каждые 30 минут — час, то дело не в голоде. У этой еды другая роль — не для насыщения. Ролей может быть очень много: стресс; непринятие своего тела и себя как личности; нереализованность и неудовлетворенность своей жизнью (работой, отношениями).

Чтобы справиться с этой проблемой, необходимо ее осознать и определить причины переедания. Также нужно отличать виды голода и записывать свои ощущения, слушать организм и научиться отличать физический голод от эмоционального.

«Важную роль в развитии нарушений пищевого поведения играют такие особенности личности, как высокая тревожность, неуверенность в себе, высокая подверженность к стрессам», — подчеркнула Гришина.

Со всем этим работает психолог по расстройствам пищевого поведения. Если пока не можете обратиться к психологу или уверены, что справитесь сами, начните с ведения дневника эмоций и регуляции пищевого поведения:

«В 1-й колонке пишем время, день. Продукт — Пирожное «Наполеон». Голод сейчас есть или нет? Голода нет. Что произошло? (Событие до или после него возникает желание есть. Часто это определенные ритуалы). Например: после совещания ем пирожное и пью кофе с сахаром. Телесные ощущения какие? Сразу после совещания испытывала напряжение в теле. Давило в грудной клетке, было тяжело дышать. Какие эмоции испытали? Во время совещания: злость, ярость, гнев. Хотела сладкого. После совещания купила пирожное, съела очень быстро. Стало легче. Напряжение ушло. Что вы сейчас об этом думаете, испытываете? Думаю, зачем я это сделала? Испытываю чувство вины. Опять не хватило силы воли», — объяснила психолог.

Пробуйте понять причину побуждения к еде и отследить последовательность действий.

«Смогли справиться с побуждением к еде? Если справились, то пишем «ДА» и что именно помогло. Например, вышла с совещания злая, подумала о пирожном, но купила воду и пошла гулять по улице. Глубоко дышала, наслаждалась солнцем, поговорила с мужем по телефону, отвлеклась от совещания, желание есть пропало», — резюмировала эксперт.

Ранее были названы продукты, улучшающие метаболизм.