Два сотрудника МЧС России пострадали из-за обстрела ВСУ в Горловке

Двое сотрудников МЧС России, ликвидировавшие пожар в Горловке в Донецкой народной республике (ДНР), пострадали при повторном обстреле Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом российское ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

«В Горловке огнеборцы ведомства ликвидировали пожар в частном секторе, вызванный обстрелом ВСУ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время тушения пожарные несколько раз подвергались обстрелам.

Уточняется, что пострадавших госпитализировали, им оказывается медицинская помощь.

11 августа мэр Горловки Иван Приходько в своем Telegram-канале сообщил, что в городе поврежден машиностроительный завод имени С. М. Кирова при обстреле со стороны украинских войск. Горловка расположена в 50 км к северу от Донецка, в городе находятся химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия.

Ранее ВСУ атаковали два населенных пункта в ДНР дронами-камикадзе.