Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Два сотрудника МЧС России пострадали из-за обстрела ВСУ в Горловке

Два сотрудника МЧС России пострадали из-за повторного обстрела ВСУ в Горловке

close
100%
Сергей Аверин/РИА Новости

Двое сотрудников МЧС России, ликвидировавшие пожар в Горловке в Донецкой народной республике (ДНР), пострадали при повторном обстреле Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом российское ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

«В Горловке огнеборцы ведомства ликвидировали пожар в частном секторе, вызванный обстрелом ВСУ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время тушения пожарные несколько раз подвергались обстрелам.

Уточняется, что пострадавших госпитализировали, им оказывается медицинская помощь.

11 августа мэр Горловки Иван Приходько в своем Telegram-канале сообщил, что в городе поврежден машиностроительный завод имени С. М. Кирова при обстреле со стороны украинских войск. Горловка расположена в 50 км к северу от Донецка, в городе находятся химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия.

Ранее ВСУ атаковали два населенных пункта в ДНР дронами-камикадзе.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами