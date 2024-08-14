Аферист выдавал себя за испанского графа и убеждал жертв, что лечит рак оргазмом

В Польше осудили сварщика, который выдавал себя за испанского графа и целителя. Об этом сообщает TVN24.

Как говорится в публикации, 62-летний Здзислав М. выдавал себя за богатого аристократа из Испании и тестя Антонио Бандераса. Кроме того, мужчина представлялся как владелец клиники под Женевой и утверждал, что способен лечить рак с помощью оргазма. За 1300 злотых (около 30 тыс. рублей) аферист обещал исцелить многих женщин, но оказался на скамье подсудимых.

Жертвы, с которыми злоумышленник знакомился на вокзалах или в аэропортах, верили мужчине, показывавшему фото с дорогими автомобилями или из экзотическим путешествий, и переводили ему различные суммы денег на билет на самолет или срочную медицинскую процедуру. Мошенник благодарил женщин и приглашал их в свое поместье в Испании.

Подозреваемого арестовали в Варшаве после того, как он выманил у двух новых знакомых около 20 тыс. злотых. В итоге суд приговорил его к одному году и восьми месяцам лишения свободы. Как оказалось, в 2010 году мужчину уже судили за мошенничество и сексуальные домогательства. Тогда он притворялся гинекологом, убеждал потерпевших в том, что они больны, и предлагал лечение сексом.

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