Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названы имена сообщников подозреваемого в подрыве «Северных потоков»

ARD: установлены сообщники подозреваемого в подрыве «Северных потоков»

close
100%
РИА Новости

Установлены двое предполагаемых сообщников украинского инструктора по дайвингу Владимира Журавлева, которого подозревают в подрыве «Северных потоков». Об этом сообщает немецкий телеканал ARD.

По его данным, их зовут Евгений и Светлана Успенские, они также являются опытными дайверами. Отмечается, что ее муж служит в Вооруженных силах Украины (ВСУ), а сама женщина проживает в Польше. При этом она в разговоре с журналистами заявила, что ничего не знает о диверсии.

До этого немецкие журналисты связались с Владимиром Журавлевым. Телеканал ARD, а также издания Die Zeit и Süddeutsche Zeitung сообщили, что мужчина был удивлен обвинениями и сразу начал отрицать причастность к подрыву газопроводов. Отмечалось, что украинец завершил недолгий разговор, бросив трубку.

Ранее в Государственной думе РФ назвали главных интересантов подрыва «Северных потоков».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами