Названы имена сообщников подозреваемого в подрыве «Северных потоков»

Установлены двое предполагаемых сообщников украинского инструктора по дайвингу Владимира Журавлева, которого подозревают в подрыве «Северных потоков». Об этом сообщает немецкий телеканал ARD.

По его данным, их зовут Евгений и Светлана Успенские, они также являются опытными дайверами. Отмечается, что ее муж служит в Вооруженных силах Украины (ВСУ), а сама женщина проживает в Польше. При этом она в разговоре с журналистами заявила, что ничего не знает о диверсии.

До этого немецкие журналисты связались с Владимиром Журавлевым. Телеканал ARD, а также издания Die Zeit и Süddeutsche Zeitung сообщили, что мужчина был удивлен обвинениями и сразу начал отрицать причастность к подрыву газопроводов. Отмечалось, что украинец завершил недолгий разговор, бросив трубку.

Ранее в Государственной думе РФ назвали главных интересантов подрыва «Северных потоков».