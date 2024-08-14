Асфальт на участке Тверской улицы заменят по технологии бесшовной укладки

На участке Тверской улицы заменят асфальт по технологии бесшовной укладки. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, сообщается на mos.ru.

Асфальт будет полностью заменен от Моховой улицы до Пушкинской площади. Работы пройдут в ускоренном темпе и круглосуточном режиме с 22:00 16 августа до 06:00 19 августа. На это время участок улицы будет закрыт для движения.

«При бесшовном способе укладка асфальтобетонного покрытия проводится единым ковром одновременно на всей ширине проезжей части. Это позволяет существенно сократить срок работ, для сравнения, замена такого объема дорожного покрытия без применения технологии заняла бы более недели», — отметил Бирюков.

В общей сложности в ходе работ специалистами будет заменено 34 тысячи квадратных метров дорожного покрытия.

Напомним, последний раз дорожное покрытие на этом участке меняли в 2020 году. Тогда использовалась та же технология. Это позволило четыре сезона эксплуатировать магистраль без ремонта. Для подобных дорог межремонтный срок службы асфальта составляет три года.