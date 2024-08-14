Российскому доктору наук запретили въезжать в ЕС в течение пяти лет

Эстонские власти запретили заместителю директора по научной работе Национального исследовательского института развития коммуникаций (НИИРК) Валентине Комлевой въезжать на территорию Европейского союза (ЕС) в течение пяти лет. Об этом пишет Baltnews.

В материале отмечается, что Таллин без предварительного предупреждения аннулировал визу российского доктора социологических наук. В результате Комлева узнала об этом только тогда, когда направлялась на научный симпозиум в Словакии. Женщина намеревалась попасть в республику через территорию Австрии.

Она рассказала журналистам, что на мероприятие ее пригласила Братислава. По словам доктора социологических наук, она должна была выступить на форуме с одним из ключевых докладов.

1 августа посол Франции в РФ Пьер Леви сообщил о заметном увеличении срока выдачи шенгенских виз российским гражданам. Также он обратил внимание, что в июне консульский сбор за оформление соответствующих документов вырос с €80 до €90.

Тем не менее дипломатические представительства продолжают принимать заявки на выдачу виз от граждан РФ в соответствии с директивами ЕС. Как сказал посол, этот факт очень важен.

Ранее россиянам рассказали, как снизить риск отказа в получении шенгенской визы.