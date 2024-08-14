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В Одессе произошел взрыв

«Страна.ua»: в Одессе произошел взрыв

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Zamir Usmanov/Global Look Press

В Одессе на юге Украины произошел взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал «Страна.ua».

Также СМИ публикует видео столба дыма после прилета в Одессе. Подробности случившегося не приводятся.

До этого о взрывах в Одессе сообщалось 11 августа. Представитель николаевского подполья Сергей Лебедев заявил в Telegram-канале, что российские войска нанесли удар по военной части на окраине Одессы. По словам Лебедева, на территории пораженной части находятся склады боекомплекта Вооруженных сил Украины.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в подполье заявили об ударе по базе хранения боеприпасов в пригороде Полтавы.

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Операция на Украине
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