«Новые люди» перевезут питомцев курского приюта для животных в Волгоград

Волонтеры партии «Новые люди» вместе с вице-спикером Госдумы от «Новых людей» Владиславом Даванковым и руководителем партийного зоозащитного движения «Мы в ответе за них» Марией Гусаровой спасли питомцев приюта для бездомных животных «Право жить». Об этом сообщает пресс-служба партии.

Как уточнил Даванков, реготделение партии в Курске помогло с эвакуацией около 300 жителей опасных районов региона.

«Но помощь нужна не только людям. Поэтому сегодня вывозим из приюта собак, оставшихся без хозяев. В любой ситуации надо оставаться людьми и отвечать за тех, кого приручили», — отметил он.

Глава «Новых людей» отметил, что в ближайшие дни за оставшимися питомцами в приют приедут волонтеры петербургского отделения партии.

Отмечается, что спасенных животных перевезут в волгоградский приют «Дино», с которым «Новые люди» сотрудничают несколько лет. В партии уточнили, что благодаря сотрудникам приюта был организован трансфер для животных, а также подготовлены новые вольеры и корм. Предполагается, что ветеринары и зоопсихологи «Дино» осмотрят собак, помогут им с адаптацией и окажут медицинскую помощь.

«Восхищает и вдохновляет то, с какой скоростью откликнулись на помощь Курску разные регионы. Сейчас всем нелегко, а животным — особенно, ведь они не понимают, что происходит. Очень надеемся, что все смогут обрести не временных, а постоянных хозяев: каждый питомец заслуживает свой безопасный дом и любящую семью», — отметила Гусарова.

Напомним, приют «Право жить» находится в приграничной зоне боевых действий в Курской области. Всего на территории приюта на данный момент находится более 150 питомцев. Помимо этого, в социальные сети приюта постоянно поступают сообщения с просьбой о передержке животных от людей, кто был вынужден эвакуироваться.

Ранее сообщалось, что в Московском зоопарке в семействе кустарниковой собаки случилось прибавление. Щенок стал 29-м в семействе самца Вицли-Пуцли и самки Фреи, его назвали Бубльгум. Сейчас он питается материнским молоком и редко выходит на прогулки по вольеру.