В Липецкой области не будут проводить развлекательные мероприятия

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов написал в своем Telegram-канале, что в регионе рекомендовано отменить развлекательные мероприятия.

Он отметил, что на совместном заседании антитеррористической комиссии и оперативного штаба с участием силовых ведомств рассматривался вопрос о проведении праздников в регионе. Губернатор подчеркнул, что «веселиться сейчас неуместно».

«Поэтому все массовые мероприятия развлекательной или увеселительной направленности рекомендовано не проводить до особого распоряжения всем организациям Липецкой области», — сообщил он.

При этом культурно-просветительские, спортивные и семейные мероприятия без развлекательной части, например концертов, проводиться будут с соблюдением всех мер безопасности.

До этого сообщалось, что после массированной атаки беспилотных летательных аппаратов на Липецкий муниципальный район, которая произошла 9 августа, повреждения получили более ста домов. Об этом рассказал глава района Давид Тодуа.

Ранее стала известна цель атаки ВСУ на Липецк.