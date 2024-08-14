ОНК Москвы проверит отдел полиции, где сотрудников обвинили в избиении заявителя

Член совета по правам человека при президенте (СПЧ) Ева Меркачева попросит ГУ МВД по Москве изучить записи с камер наблюдения в отделе полиции в Перово. До этого москвич обвинил перовских полицейских в избиении — он оказался в отделе после звонка с просьбой задержать буйного голого наркомана, но вместо этого задержали его. В разговоре с «Газетой.Ru» Меркачева отметила, что ситуацией займется и столичная ОНК.

«Я обратилась в ОНК Москвы. Мне пообещали, что они съездят в этот отдел и там будут разбираться. Сама я сейчас пытаюсь выйти на связь с мужчиной, [обвинившим сотрудников в избиении]. В любом случае есть его слова и, вероятно, будут какие-то опровергающие это слова сотрудников. Кто из них прав здесь? Помимо того, что он зафиксировал побои, — молодец, правильно, что это сделал — нам надо будет требовать, чтобы ГУВД просмотрело видеокамеры, которые установлены на сегодняшний день в каждом отделе полиции, и Перово тут не исключение. Очень важно, чтобы записи с камер никуда не делись. Я сейчас готовлю такой запрос. Ну и дальше будем смотреть, как будут развиваться обстоятельства», — рассказала правозащитница.

Меркачева добавила, что история москвича выглядит «фантастично», но требует тщательной проверки.

«В последнее время я получаю такие обращения, что если бы люди не подтверждали это документами, я бы ни за что не поверила. Честное слово, мы живем в какую-то особую эпоху, когда невозможное возможно. Поэтому я абсолютно не исключаю, что все было ровно так, как он описывает. Но также не исключаю, что есть какая-то подоплека», — заключила она.

До этого Telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщил, что житель Москвы увидел в Перово полуголого мужчину, который кричал, дергался и раздевался на улице, рядом с ним лежал шприц. Очевидец позвонил в 112 с просьбой вызвать скорую, но вместо этого час спустя прибыли полицейские. Буйный мужчина уже успел уйти, сотрудники забрали самого заявителя.

На россиянина составили протокол о мелком хулиганстве, с чем он не согласился. На видео, которое мужчина записал в отделении, полицейские отказываются назвать ему свои фамилии и причину задержания. И задаются вопросом, как он смог отличить наркомана.

Россиянин утверждает, что за отказ подписать протокол его избили четверо полицейских, а потом держали в наручниках 14 часов. На следующий день мужчину отпустили. Пострадавший зафиксировал побои и планирует подать заявление в управление собственной безопасности полиции и Следственный комитет.

Ранее в республике Коми полицейский избил участника СВО без ноги.