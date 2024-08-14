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В Калининграде таксист попал в ДТП и разбил машину из-за нападения пьяных пассажиров

«Клопс»: в Калининграде таксист врезался в столб, когда на него напали пассажиры

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Shutterstock

В Калининграде таксист, избитый пассажирами, попал в ДТП и разбил машину. Об этом сообщает «Клопс».

В начале августа местный житель, работающий таксистом на собственной машине, принял очередной заказ и приехал в район воинской части, чтобы забрать пассажиров. Их появления водитель ждал 12 минут, затем в салон уселись двое «изрядно пьяных» мужчин, еще один, не обращая внимание на истекающее время ожидания, стал курить у машины.

«Они выглядели неадекватными, агрессивными. Одному около 50 лет, двоим другим примерно по 30. Я сказал, что не повезу их. Тогда один закричал: «Что, ветерана не повезешь?» И двое на заднем сидении накинулись на меня», — рассказал шофер.

Он рассказал, что нападавшие пытались ударить его кулаками по голове, затем к избиению присоединился их приятель, стоявший на улице. Таксист начал поездку с агрессивными клиентами, которые во время движения продолжали его бить, а затем схватили за лицо и закрыли руками глаза. После этого водитель врезался в столб и потерял сознание, а когда он очнулся, злоумышленников в машине уже не было.

«Во время удара о столб получил травмы руки и ноги. В машине стоит система ГЛОНАСС, поэтому скорая приехала быстро, затем ГАИ и пожарные. Были подозрения на перелом ноги, предложили госпитализацию, но я не мог оставить машину, которая не закрывалась. К тому же вызвал полицию, прождал до 10 утра, но полицейские так и не приехали», — говорит калининградец.

В итоге он сам добрался до полиции, а поврежденную машину забрал эвакуатор. Пострадавший написал заявление, самостоятельно прошел судебно-медицинскую экспертизу, где у него диагностировали сочетанную травму головы, сотрясение головного мозга, множественные травмы рук и ног, включая ссадины и кровоподтеки, и растяжение связок поясничного отдела позвоночника. Кроме того, ему придется самому платить около полумиллиона рублей за ремонт автомобиля.

В УМВД по региону инцидент комментировать отказались.

Ранее участник СВО жестоко избил таксиста, который сделал ему замечание.

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