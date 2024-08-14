Экономист объяснил, почему Сбер вкладывает деньги в объекты культурного наследия Крыма

Экспансия крупных компаний, в том числе кредитных организаций на рынок республики Крым требует вложений не только в банковскую инфраструктуру, но и помощи в реконструкции объектов культурного и исторического наследия, заявил в беседе с «Газетой.Ru» независимый экономист Андрей Бархота.

Комментируя вложения Сбера в реконструкцию ряда объектов культурного наследия Крыма, эксперт отметил, что таким образом банк подчеркивает фундаментальное значение воссоединения полуострова с Россией, которому исполнилось в этом году 10 лет.

«Воронцовский парк и плато Ай-Петри выступают символами Крымского полуострова, уникальными артефактами мирового культурного наследия. Вложения в реконструкцию этих объектов трудно переоценить с позиции обозначения особой роли банка на полуострове», — сказал Андрей Бархота.

Он подчеркнул, что Сбер так или иначе присутствовал на полуострове и раньше.

«Чего только стоит корпоративный отель Mriya Resort & SPA. Кроме того, ряд ипотечных кредитов на покупку жилья в Крыму так или иначе ложился на баланс банка даже без физического присутствия Сбера на полуострове», — добавил экономист.

Также политконсультант Алена Август назвала неоценимым вклад Сбера в развитие Крыма.

«Сбербанк является одной из тех больших корпораций, которая действительно очень активно работает в Крыму. Сбер – крупнейший работодатель на полуострове и крупнейший социальный инвестор», — сказала она.

Август добавила, что благодаря Сберу парк Воронцовского дворца действительно обновляется и развивается, а также возрождаются исторические храмы.

По ее словам, социальное инвестирование Сбера служит примером для других корпораций.

«Если все начнут вкладываться в Крым, то территория будет расцветать и обновляться. Все это помогает Крыму развиваться и привлекает на полуостров людей, которые видят, что жизнь в нем меняется к лучшему», — заключила она.

Напомним, ранее стало известно, что Сбер поможет реконструировать парк Воронцовского дворца в Алупке и начнет строить новый отель в Крыму в 2025 году.