В городе Запорожье произошел взрыв

Взрыв произошел в городе Запорожье, который находится под контролем украинских властей. Об этом сообщается в Telegram-канале местного издания «Страна.ua».

Иные подробности о ситуации в населенном пункте не уточняются.

Утром 14 августа на территории Житомирской области Украины зафиксировали повреждение инфраструктурного объекта. Как рассказал глава военной администрации региона Виталий Бунечко, сооружение подверглось атаке беспилотного летательного аппарата.

Незадолго до этого о повреждении объекта инфраструктуры заявил глава администрации Черниговской области Украины Вячеслав Чаус. Он уточнил, что получившее урон сооружение находится в Нежинском районе.

По информации онлайн-карты, разработанной министерством цифровой трансформации Украины для оповещения населения, ночью сразу в нескольких регионах страны объявлялась воздушная тревога. В том числе сирены срабатывали в Житомирской, Черниговской, Харьковской, Киевской и Николаевской областях. Также о возможной опасности предупреждали жителей Сумской и Полтавской областей.

Ранее в Днепропетровской области Украины сообщили о повреждении административного здания.