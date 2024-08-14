Незнакомец постучался в квартиру москвичей и напал на них с ножом

В Москве мужчина постучался в дверь к незнакомцам и напал на них с ножом. Об этом сообщает «МВД медиа».

По информации ведомства, инцидент произошел в одном из домов в Ореховом проезде. Незнакомец постучался в квартиру к двум мужчинам и стал выкрикивать в их адрес угрозы, когда те открыли дверь. Хозяева вышли на лестничную площадку, чтобы разобраться с агрессором, и тогда тот напал на них с ножом, а затем скрылся.

В результате произошедшего обоих мужчин, находившихся в квартире, доставили в медицинские учреждения. Сообщается, что они получили колото-резаные раны.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, установили подозреваемого и задержали его. Фигуранта заключили под стражу.

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