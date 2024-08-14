Свердловский депутат обратился к Белоусову из-за не получающего зарплату участника СВО

Депутат законодательного собрания Свердловской области Алексей Свалов пытается решить проблему 31-летнего участника спецоперации Максима П., который в течение года не получал зарплату. Об этом сообщает ЕАН.

С этим вопросом депутат обратился к министру обороны России Андрею Белоусову, генпрокурору страны Игорю Краснову, председателю СКР Александру Бастрыкину и военному прокурору Объединенной группировки войск Сергею Казакову. В соответствующем депутатском запросе Свалов уточнил, что до этого он обращался в военную прокуратуру ЦВО, однако, это не дало результата.

«Обращаю внимание, что данная ситуация является вопиющим примером ненадлежащего отношения к своим должностным обязанностям со стороны виновных должностных лиц, в результате чего военнослужащий лишен средств к существованию, лишен возможности уехать в отпуск к семье. На протяжении длительного времени — более года — солдат не получает положенного денежного довольствия», — говорится в обращении депутата.

14 августа сообщалось, что в Свердловской области судебные приставы-исполнители вербуют граждан для участия в специальной военной операции на Украине. По словам одного из них, мужчин принуждают подписать некое «разъяснение», в котором говорится о возможности избавиться от долгов за счет отправки в зону проведения спецоперации.

Ранее стало известно, что россиянин протаранил военкомат на грузовике, чтобы попасть на СВО после ссоры с женой.