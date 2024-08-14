Полиция России и Белоруссии задержала группу из 60 мошенников

Полиция России и Белоруссии пресекла работу группировки мошенников, задержано около 60 человек. Об этом сообщили официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Задержанных обвиняют в хищении денег у граждан двух стран под предлогом участия в торговле на сырьевых рынках, а также рынках криптовалют.

«В Минске были проведены обыски в 5 кол-центрах и по адресам проживания участников группы, где изъяты компьютерная техника, мобильные устройства», — сообщила Волк.

Лидер группировки проживал в Москве, в ходе обыска у него дома было изъято 8 млн рублей и еще 23 млн в иностранной валюте. Возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что житель Удмуртии планировал заработать на инвестициях, но остался в долгах и без денег, почти 12 млн рублей у него выманил мошенник. Аферист через мессенджер сначала проводил с россиянином уроки игры на бирже, в ходе которых потерпевший виртуально получал большую прибыль. А затем убедил потерпевшего оформить кредиты в банках, занять средства у родственников и перевести их на продиктованный электронный кошелек.

Ранее сообщалось, что мошенники обманывали людей через новую «льготу» для россиян старше 50 лет.