В Польше арестовали мужчину, подозреваемого в подготовке диверсий

Глава МВД, министр-координатор спецслужб Польши Томаш Семоняк заявил, что на территории республики задержали мужчину по подозрению в планировании диверсий. Об этом сообщает РИА Новости.

«Арестован очередной человек, который планировал диверсионные акты на территории Польши», — поделился Семоняк.

Он уточнил, что не может привести подробности операции.

До этого в рамках масштабного обмена заключенными между Россией и Западом из Польши вернулся гражданин РФ Павел Рубцов. Он был арестован польскими властями по подозрению в шпионаже — силовики посчитали, что россиянин якобы проводил операции в пользу России, пользуясь своим журналистским статусом.

В июне премьер-министр Польши Дональд Туск в рамках встречи с главами регионов заявил, что 10 человек в стране были арестованы по обвинению в саботаже и диверсиях. За последнее время в Польше произошло несколько крупных пожаров. Сгорел крупный торговый центр, автобусный парк, была повреждена школа, произошел взрыв в школе пожарных, крупный пожар на свалке химических отходов.

Ранее в Польше заявили об упадке армии Европы.