«Дети — это смысл жизни»: в сети появилось письмо учительницы, преследовавшей школьника

Педагог из Петербурга, которую обвинили в преследовании школьника ради зачатия, рассказала ему о своей неопытности и призвала не бояться. Об этом со ссылкой на текст письма сообщает 78.ru.

По информации издания, 45-летняя женщина в письме школьнику рассказала о своем желании иметь ребенка именно от него, так как он являлся ее «любимым учеником». При этом учительница заверила несовершеннолетнего, что не сделает ему ничего плохого и не претендует на его сердце.

«Бог слышит мои молитвы и одному ему известно, как я страдаю от отсутствия ребенка. Я очень мечтаю еще, чтобы моя мама увидела внуков. Моя мама серьезно больна. Это тоже показывает, что у меня не так много времени для осуществления моей цели. Дети — это смысл жизни ведь для людей», — сообщила женщина в письме, передает 78.ru.

Педагог рассказала школьнику о своей неопытности в отношениях с противоположным полом и призвала его сдать биоматериал для зачатия, приложив к письму договор донорства. Нежелание завести потомство от кого-то другого она объяснила отсутствием любви и страхом венерических заболеваний.

Ранее стало известно, что СК поверит историю с преследовавшей подростка ради зачатия учительницей.