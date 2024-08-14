ВСУ подтвердили гибель пилота МиГ-29 на боевом задании

При выполнении боевого задания погиб украинский пилот истребителя МиГ-29 Александр Мигуля. Об этом сообщает 40-я бригада тактической авиации Украины в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В бригаде не уточнили обстоятельства гибели летчика. Известно, что 27-летний Мигуля был командиром авиационного звена авиационной эскадрильи. Он совершил на истребителе МиГ-29 более 160 боевых вылетов и был удостоен орденов «За мужество» ІІ и ІІІ степени.

По информации украинской стороны, пилот погиб 12 августа. При этом 8 августа Минобороны РФ сообщало об уничтожении украинских истребителей МиГ-29. Подробностей не приводилось.

14 августа издание Ura.ru писало о том, что в нападении на Курскую область Вооруженные силы Украины активно задействуют истребители.

В начале августа Минобороны сообщало, что средства ПВО сбили два истребителя МиГ-29. Они были поражены на аэродроме базирования ударами российских войск.

Ранее российский генерал пригрозил уничтожением украинских истребителей F-16.