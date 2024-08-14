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Назван идеальный овощ для здоровья малышей

ОСН: кабачок является самым полезным овощем для маленьких детей

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Unsplash

Кабачок – это один из самых полезных овощей, который считается незаменимым продуктом для желающих сохранить стройную фигуру или наладить работу кишечника. Также этот овощ важен для здоровья детей, причем даже самых маленьких – использовать его как прикорм полезно даже для малышей до года, выяснила у экспертов Общественная Служба Новостей.

Кабачки на 95% состоят из воды и клетчатки, поэтому они прекрасно подходят для желающих похудеть, а также помогают людям, у которых есть проблемы с кишечником. Поэтому этот овощ включают в состав лечебных диет, особенно при выявлении синдрома раздраженного кишечника.

Для детей кабачок – это идеальный овощ, который практически никогда не вызывает аллергию. Его разрешают есть даже детям с атопическим дерматитом, дисбактериозом, пищевой непереносимостью продуктов. Кабачки смело можно вводить как прикорм малышам до года.

Среди наиболее полезных микроэлементов в этом овоще выделяют витамины В1, В2, B9, А, Е. При этом в них всего 24 ккал на 100 граммов, белков — 0,6 г, жиров — 0,3 г, а углеводов — 4,6 г.

Помимо пищеварения, кабачки полезны для зрения за счет высокого содержания каротиноидов, а именно лютеина и зеаксантина, а также они являются хорошим средством профилактики кардиологических заболеваний и аритмии.

Ранее врачи раскрыли главную опасность кабачков с огорода.

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