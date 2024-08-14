Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врач рассказала, сколько времени требуется на диспансеризацию школьника

Врач Морозова: школьник может пройти диспансеризацию за четыре часа

close
100%
Freepik

Родителям стоит уже сейчас вести детей на диспансеризацию, поскольку в последних числах августа будет гораздо больше желающих. Об этом в интервью РИАМО предупредила старший врач-педиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Екатерина Морозова. По ее словам, чтобы пройти медицинский осмотр, достаточно четырех часов.

«Цель диспансеризации — вовремя диагностировать у человека возможные неинфекционные заболевания или риск их появления. Для детей и подростков она также необходима для профилактики заболеваний в детском коллективе», — напомнила врач.

Она добавила, что при желании можно не торопиться и пройти диспансеризацию в течение недели.

До этого Морозова говорила, что перед началом учебного года ребенку необходимо пройти педиатра, проверить зрение, посетить ЛОРа, невролога, хирурга и ортопеда, а также узнать о состоянии зубов у стоматолога. Кроме того, по ее словам, мальчики дополнительно проходят уролога, а девочки — гинеколога.

Ранее родителям рассказали, во сколько обойдутся сборы ребенка в первый класс в 2024 году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами