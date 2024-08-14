Врач рассказала, сколько времени требуется на диспансеризацию школьника

Родителям стоит уже сейчас вести детей на диспансеризацию, поскольку в последних числах августа будет гораздо больше желающих. Об этом в интервью РИАМО предупредила старший врач-педиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Екатерина Морозова. По ее словам, чтобы пройти медицинский осмотр, достаточно четырех часов.

«Цель диспансеризации — вовремя диагностировать у человека возможные неинфекционные заболевания или риск их появления. Для детей и подростков она также необходима для профилактики заболеваний в детском коллективе», — напомнила врач.

Она добавила, что при желании можно не торопиться и пройти диспансеризацию в течение недели.

До этого Морозова говорила, что перед началом учебного года ребенку необходимо пройти педиатра, проверить зрение, посетить ЛОРа, невролога, хирурга и ортопеда, а также узнать о состоянии зубов у стоматолога. Кроме того, по ее словам, мальчики дополнительно проходят уролога, а девочки — гинеколога.

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