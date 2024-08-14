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Курян призвали не публиковать данные пропавших близких

Жителей Курской области призвали не публиковать данные пропавших близких

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Илья Питалев/РИА Новости

Жителей Курской области призвали отказаться от публикации в открытых источниках данных о своих пропавших близких. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

«Многие куряне сейчас утратили связь с родными и близкими. Оперативный штаб Курской области информирует, что публиковать контактные данные в открытых источниках недопустимо», — говорится в публикации.

Правительство региона подчеркнуло, что поиск пропавших граждан осуществляется с привлечением волонтеров, а также ряда специализированных организаций и сообществ.

В пресс-службе напомнили о необходимости соблюдать осторожность, поскольку противник активно использует любую доступную информацию в своих целях и публикация персональных данных пропавших в открытых источниках может усугубить ситуацию.

До этого сообщалось, что региональное отделение поискового отряда «ЛизаАлерт» с 7 по 13 августа получило 338 обращений от родственников и знакомых и 154 звонка на горячую линию.

Также стало известно, что в числе пропавших после наступления ВСУ оказалась заместитель главреда газеты из Суджи в Курской области Инна Демьяненко.

Ранее сообщалось, как многодетный отец из Суджи шел под пулеметным огнем ВСУ, чтобы спасти семью.

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