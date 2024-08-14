Родителям рассказали, каких врачей стоит пройти ребенку перед школой

Перед началом учебного года ребенку обязательно стоит пройти медицинскую комиссию, включающую осмотры у специалистов, лабораторные и инструментальные исследования. Такой совет в интервью РИАМО дала старший врач-педиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Екатерина Морозова.

«Придется посетить врача-педиатра, проверить зрение и посетить ЛОРа, пройти невролога, хирурга и ортопеда, узнать о состоянии зубов у стоматолога. Мальчики дополнительно проходят уролога, а девочки — гинеколога», — сказала специалист.

Она добавила, что детям старше 6 лет также следует посетить эндокринолога.

До этого эксперты объяснили, как выбрать рюкзак для первоклассника. По их словам, важно учитывать рост, вес и возраст ребенка, а также особенности его развития.

Вес пустого рюкзака не должен превышать 700 граммов, а с учебниками составлять не более десяти процентов от веса ребенка. Необходимо также наличие анатомической спинки. В частности, подходят ранцы с ортопедической подкладкой, плотно прилегающей к спине ребенка, советуют специалисты.

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