Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Родителям рассказали, каких врачей стоит пройти ребенку перед школой

Педиатр Морозова: перед школой ребенку нужно обязательно пройти медкомиссию

close
100%
Freepik.com

Перед началом учебного года ребенку обязательно стоит пройти медицинскую комиссию, включающую осмотры у специалистов, лабораторные и инструментальные исследования. Такой совет в интервью РИАМО дала старший врач-педиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Екатерина Морозова.

«Придется посетить врача-педиатра, проверить зрение и посетить ЛОРа, пройти невролога, хирурга и ортопеда, узнать о состоянии зубов у стоматолога. Мальчики дополнительно проходят уролога, а девочки — гинеколога», — сказала специалист.

Она добавила, что детям старше 6 лет также следует посетить эндокринолога.

До этого эксперты объяснили, как выбрать рюкзак для первоклассника. По их словам, важно учитывать рост, вес и возраст ребенка, а также особенности его развития.

Вес пустого рюкзака не должен превышать 700 граммов, а с учебниками составлять не более десяти процентов от веса ребенка. Необходимо также наличие анатомической спинки. В частности, подходят ранцы с ортопедической подкладкой, плотно прилегающей к спине ребенка, советуют специалисты.

Ранее психолог рассказал, как настроить ребенка на учебу перед 1 сентября.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами