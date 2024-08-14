ЦИК РФ разрешил приграничным регионам провести досрочное голосование

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ позволила восьми приграничным избиркомам, провести досрочное голосование на предстоящих выборах. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова зампреда ЦИК РФ Николая Булаева.

Возможность проведения досрочного голосования предоставят Курской, Брянской и Белгородской областям, а также Воронежской и Ростовской областям, Крыму, Севастополю и Краснодарскому краю.

Булаев отметил, что постановление предоставит избиркомам в этих регионах самостоятельно решать, на каких участках проводить досрочное голосование.

«В данном постановлении отражается опыт, который есть [у избирательной системы РФ], и те ситуации, которые мы имеем на сегодняшний день в субъектах РФ», — сказал он.

Зампред ЦИК добавил, что вопрос о предоставлении избиркомам такой возможности начал обсуждаться еще три недели назад.

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова отметила, что ЦИК хотел отказаться от практики досрочного голосования, но нынешние условия требуют обеспечения безопасности.

В июле ЦИК РФ приняла новый порядок электронного голосования за два месяца до выборов.

Ранее Памфилова назвала санкции Японии в отношении членов ЦИК бессмысленным ритуалом.