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Власти заявили о затишье в Суджанском районе Курской области

Богачев: в Суджанском районе наблюдается затишье от обстрелов, жителей вывозят

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MIC IZVESTIA / IZ.RU/Reuters

Обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Суджанском районе Курской области временно стихли, власти по возможности продолжают эвакуацию граждан. Об этом заявил глава района Александр Богачев, слова которого передает ТАСС.

«На данный момент небольшое затишье», — указал Богачев.

По его словам, обстановка на территории района очень сложная. При этом власти вывезли всех, «кого смогли», когда позволяла ситуация.

«Сейчас будем пробовать заезжать в некоторые населенные пункты, тоже вывозить», — добавил он.

До этого командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов сообщил, что город Суджа в Курской области не находится под контролем украинских войск.

13 августа Александр Богачев назвал обстановку в районе тяжелой. При этом доверенное лицо временно исполняющего обязанности губернатора Курской области Алексей Кондратьев заявлял, что в Судже находятся отдельные группы бойцов ВСУ и российские подразделения.

О том, как ВС РФ удается сдерживать украинское наступление в Курской области, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Алаудинов назвал число участвующих в боях в Курской области солдат ВСУ.

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