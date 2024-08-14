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Родителям рассказали, во сколько обойдутся сборы ребенка в первый класс в 2024 году

Pravda.Ru: школьную форму для первоклассников можно купить за 12 тысяч рублей

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m.dipo/Shutterstock/FOTODOM

На покупку школьных принадлежностей к первому классу в 2024 году родителям придется потратить около 3-3,5 тыс. рублей. Об этом сообщает Pravda.Ru после анализа данных с популярных маркетплейсов.

Сюда входят тетради, ручки, карандаши, линейка, ластик, точилка, обложки, краски, альбом А4, кисти для рисования и пенал. Форму для мальчика, состоящую из двух пар брюк, пиджака, трех рубашек, жилета или джемпера, можно приобрести за 12-17 тыс. рублей. За аналогичную сумму можно приобрести форму для девочки из жилета, кардигана или пиджака, двух брюк или двух юбок, сарафана или платья и трех блузок. Стоимость туфель для школьников варьируется в пределах 2-4 тыс. рублей.

Спортивную форму можно купить за 2-5 тыс. рублей, кроссовки — 1,5-3 тыс. рублей.

«Самый оптимальный и недорогой вариант [рюкзака] обойдется в 1,5 тыс. рублей. Родителям также рекомендуют предусмотреть покупку сумки для сменной обуви вместо пакета. Это будет стоить в районе 500 рублей», — добавили в сообщении.

Исследование МЕГИ, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показало, что для 56% россиян покупки для школы входят в привычные расходы, они не откладывают и не занимают на них деньги специально. Более чем для трети (35%) россиян расходы на школьные принадлежности остаются существенными — они откладывают деньги на эти цели несколько месяцев или берут из сбережений. Еще 9% откладывают весь год, занимают деньги или даже берут кредит.

Ранее родителям объяснили, как наладить режим дня у ребенка перед учебным годом.

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