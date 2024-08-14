«Это несправедливо»: вдова активиста Еговцева — об отправке убийцы мужа на СВО

Дмитрий Матвеев, обвиняемый в убийстве зампредседателя движения «Зов народа» Антона Еговцева, подписал контракт и может отправиться в зону спецоперации. Об этом «Газете.Ru» сообщила жена погибшего Екатерина Еговцева.

«Вчера я созвонилась с адвокатом, он мне сказал, что дело приостановили и Матвеев подписал контракт с отправкой на СВО. Он после убийства мужа вбежал в квартиру и разыскивал меня и сына. После этого я опасаюсь очень за свою жизнь, сына и старшей дочери. Мы планировали переехать из города Лобня, чтобы он нас не нашел. Я его очень боюсь. Есть возможность после ранения вернуться к себе домой, с наградой какой-нибудь, если еще, не дай Бог, получит. Он может вернуться героем России и жить заново, и дело закроется. Я считаю, это несправедливо: убить человека, оставить ребенка без папы и финансового существования. Ребенок очень страдает, скучает. Очень много финансов потрачено на психологов. Ребенок пока не знает, где папа, и он ждет его домой», — сказала она.

Еговцева отметила, что планирует подать ходатайство о повторной проверке психического состояния Матвеева. Она считает, что решению об отправке на фронт могла поспособствовать его мать.

«Матвеев был под арестом до 7 августа, когда время ареста было прекращено, мне не сообщили о том, что продлен ли он. Меня не ознакомили ни с какими документами. Меня даже первое время не признавали потерпевшей, только благодаря адвокату меня признали. Мы в пятницу встречаемся со следователем, вместе с адвокатом будем ходатайство писать на повторную проверку его психического состояния. У человека проблемы со зрением, он может вообще не разглядеть человека и выстрелить в нашего. Я еще опасаюсь, что у этого человека высшее медицинское образование. Я боюсь, что его могут отправить не куда-либо, а чисто спасать раненых. Я думаю, мама Матвеева подключилась, потому что его двоюродный брат на СВО служит и очень давно. Поэтому я очень уверена, что мама подсуетилась, чтобы Матвеева отправить к брату», — пояснила она.

По версии следствия, 7 июня 37-летний тренер по мотокроссу Дмитрий Матвеев зарезал зампреда движения «Зов народа» Антона Еговцева около квартиры активиста в подмосковной Лобне. СМИ писали, что Матвеев давно был знаком с женой Еговцева Екатериной и влюблен в нее. Незадолго до убийства Еговцев звонил в полицию и сообщал, что у подъезда его караулит мужчина, до этого в полицию обращалась и его супруга.

Ранее коллега Еговцева показал видео со сталкером около дома активиста.