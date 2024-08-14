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Следствие по делу конфетной фабрики Порошенко в РФ продлили

Следствие по делу конфетной фабрики Порошенко «Рошен» в РФ продлили до сентября

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Следствие по уголовному делу о мошенничестве на 180 млн рублей на кондитерской фабрике бывшего президента Украины Петра Порошенко «Рошен» в РФ продлили до середины сентября. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, суд оставил под арестом имущество фабрики. Предварительное следствие продлено до 13 сентября.

«Арестованными минимум до 13 сентября остаются несколько цехов, в том числе конфетный цех и цех пастиломармеладных изделий, склад, а также семь земельных участков», — поделился собеседник агентства.

До этого суд в Липецке конфисковал акции и доли фабрики «Рошен» бывшего украинского президента Петра Порошенко и его сына Алексея из-за осуществления ими экстремистской деятельности.

Также деятельность Порошенко-старшего и его сына, а также Казакова была запрещена на территории России решением суда.

Ранее акции кондитерской фабрики Порошенко передали в доход России.

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