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Жителей и гостей Сочи предупредили о смерче

Вильфанд: в среду на юге России пройдут сильные дожди, в Сочи есть риск смерча

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Shutterstock

Сильные дожди ожидаются на юге европейской России, в Сочи есть риск образования смерча над морем. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, 14 августа в Краснодарском крае и в Крыму местами пройдут сильные дожди, ветер усилится до 23 м/с, в Крыму — до 25 м/с.

«На Черноморском побережье в районе Сочи имеется опасность формирования смерча над морем», — сказал метеоролог.

Вильфанд отметил, что температурные значения в регионе составят 29-33°С, это соответствует климатической норме середины августа.

13 августа в Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение. В регионе ожидаются ливень, град и ветер до 23 метров в секунду.

До этого глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что холодная и дождливая погода на этой неделе покинет столицу, однако сохранится на востоке России.

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