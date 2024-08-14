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В Госдуме призвали сделать детский лагерь в замке экс-замминистра обороны

Депутат Останина: в замке экс-замминистра обороны нужно сделать детский лагерь

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Владимир Федоренко/РИА Новости

В «замке» экс-замминистра обороны Тимура Иванова следует организовать лагерь для детского отдыха, считает глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. В пресс-центре НСН она заявила, что уже направила соответствующий запрос в Генпрокуратуру России.

Депутат напомнила, что, по данным Минпросвещения, на инфраструктуру для детского отдыха и ремонт заброшенных лагерей необходимо 98 млрд рублей. При этом в прошлом году на эти цели направили 1 млрд рублей, а в этом — 3 млрд рублей.

«Мало, конечно, мало! У нас замок, который построил себе заместитель министра обороны Тимур Иванов дороже, чем потребности сферы детского отдыха и оздоровления», — заявила парламентарий.

Она призвала не относить подобные строения к самострою, подлежащему сносу, а отдать их детям. По словам Останиной, с этим запросом она уже обратилась к генпрокурору России Игорю Краснову.

Из раскрытых деклараций Иванова за период с 2016 по 2019 год следует, что он вместе с супругой приобрел дом площадью более 1,5 тыс. квадратов, раритетный лимузин и несколько дорогих автомобилей. Его обвиняют в преступном сговоре и получении взятки в особо крупном размере, подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что кабмин РФ направит дополнительные средства на строительство детских лагерей.

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