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Московские велокурьеры составили рейтинг округов по удобству передвижения

Стали известны самые удобные для велосипедистов районы Москвы

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Shutterstock/FOTODOM

Наиболее удобными для перемещения на велосипеде округами Москвы стали Северо-Западный административный округ (СЗАО), Северо-Восточный административный округ (СВАО) и Восточный административный округ (ВАО), свидетельствуют данные исследования MAGRAM Market Research. При этом по количеству и качеству велодорожек лидерами стали СЗАО и Центральный административный округ (ЦАО).

Агентство провело опрос московских велокурьеров, в ходе которого они оценивали отдельные элементы велоинфраструктуры города по десятибалльной шкале. По его итогам получился рейтинг наиболее комфортных для передвижения округов, при составлении которого учитывались многие факторы.

Также из оценок велокурьеров был выведен средний балл по различным элементам инфраструктуры. Так, респонденты оценили уровень развития велопарковок в Москве на 6,6 балла, а уровень развития пунктов проката — 6,4. Уровень развития пунктов аренды допоборудования для велосипедистов участники опроса оценили на 6,2 балла, в уровень развития пунктов обслуживания и ремонта – только на 6,1.

В свою очередь, уровень развития дорожных знаков и светофоров для велосипедистов по Москве курьеры оценили на 5,9 балла. При этом уровень развития велодорожек и велополос был оценен только на 5,6 балла.

Также в ходе опроса участники рассказали о безопасности передвижения по столице. Так, в качестве самого безопасного способа передвижения 76% респондентов определяют велодорожки, и только каждый пятый велокурьер считает безопасной езду по дорожной части.

Главными опасностями при перемещении 45% опрошенных назвали детей, а 34% — взрослых пешеходов. При этом каждый четвертый велокурьер подчеркнул, что особую опасность для него представляют легковые (28%) и грузовые (27%) автомобили.

Исследование показало, что половина респондентов считает необходимой установку большего количества светофоров на перекрестках и пешеходных переходах, а также при выезде с прилегающих территорий. По мнению доставщиков дополнительное оснащение таких зон регулирующими знаками и светофорами поможет обезопасить как велосипедистов, так и других участников движения.

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