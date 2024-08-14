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В Тюменской области пенсионерка четверо суток выживала в лесу

«72.ru»: в Тюменской области нашли живой пропавшую в лесу пенсионерку

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Shutterstock/Lena_Sokolova

В Тюменской области волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» нашли пожилую женщину, которая заблудилась в лесу и бродила в чаще четверо суток. Об этом сообщает портал «72.ru».

Пенсионерка отправилась в лес 10 августа и не смогла вернуться домой. Женщина была на связи с родственниками, которые обратились в экстренные службы. На поиски пенсионерки вышли спасатели и волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт». Обнаружить пропавшую удалось на четвертые сутки.

«У женщины было нормальное самочувствие, лежала под елкой, вся промокшая, но на позитиве. Эвакуация на носилках не потребовалась, она была категорически против», — рассказали поисковики.

Пенсионерку отвезли домой, медицинская помощь ей не потребовалась.

До этого сообщалось, что в Ханты-Мансийском автономном округе 20-летний местный житель заплутал в тайге, возвращаясь с работы домой. После пропажи молодого человека его родственники два дня тянули с обращением в полицию, полагая, что молодой человек находится с друзьями. Еще через два дня пропавшего обнаружили в районе истока реки Тапсуй. Мужчина был в изможденном состоянии, так как не ел и не пил четыре дня, ему оказали первую помощь, после чего доставили его в отделение полиции и передали семье.

Ранее спасатели нашли живым 75-летнего мужчину, который провел в болоте четыре дня.

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