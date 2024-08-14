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В России назвали проблему застройщиков с чистовым ремонтом в новостройках

Глава Ностроя Глушков: застройщикам нужно давать исправлять дефекты в ремонте

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Собственники квартир с чистовой отделкой редко дают застройщикам исправить недочеты в ремонте и сразу обращаются в суд для получения денежной компенсации, «это стало бизнесом». Об этом kp.ru рассказал президент Национального объединения строителей (Нострой) Антон Глушков.

По его словам, такой способ особенно популярен у ипотечников, потому что так они пытаются снизить свою финансовую нагрузку. В России также появилось большое количество юристов, которые помогают жильцам найти хоть какие-то дефекты, отметил эксперт.

«Способ вроде законный, но не очень честный. <...> Тут же проблема еще в том, что строительная экспертиза у нас никак не регламентирована, и в качестве эксперта может выступать любой человек, имеющий строительное образование. Поэтому появилось очень много псевдоспециалистов. Все эти правовые коллизии надо исправлять, и законодательные инициативы по этой проблеме есть», — отметил Глушков.

Он подчеркнул, что застройщикам нужно давать возможность исправлять недостатки в ремонте, потому что иначе они будут отказываться от сдачи квартир с чистовой отделкой, чтобы ходить в суд.

Агент по недвижимости Владимир Шмелев до этого говорил, что в ходе приемки квартиры в новостройке стоит оценить состояние окон, стен, дверей, ванны, батарей и розеток.

Ранее в Москве снизились цены на жилье.

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