В Подмосковье откроются школьные ярмарки

В 15 городских округах Московской области откроются школьные ярмарки, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

Всего в Подмосковье откроются 29 ярмарок, на которых можно будет приобрести необходимые школьные принадлежности.

«Такой формат пользуется спросом у родителей школьников – в одном месте можно приобрести канцелярские принадлежности, тетради, портфель или рюкзак, школьную форму, а также товары для творчества», – говорится в сообщении.

Специалисты Минсельхозпрода отмечают, что в городском округе Щелково в рабочем поселке Монино на улице Линейная уже открылась первая ярмарка «Школьный базар», которая будет работать до 18 августа. Еще одна ярмарка начнет работу с 16 августа на улице Железнодорожная. Также с 16 августа откроются ярмарки в Воскресенске на улице Советская, в Люберцах на улице Волковская, с 19 августа – в Ногинске возле городского рынка, в Истре на улице Ленина, в Наро-Фоминске в рабочем поселке Селятино.

Первая ярмарка уже открылась в городском округе Щелково в рабочем поселке Монино. Также 16 августа откроются ярмарки в Воскресенске и Люберцах, а 19 августа — в Ногинске, Истре и Наро-Фоминске.