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В ДНР задержали россиянку, подозреваемую в госизмене

УФСБ сообщило о задержании в ДНР гражданки России по подозрению в госизмене

Официальный представитель УФСБ по ДНР Арина Клепанова рассказала, что в республике задержали гражданку России, подозреваемую в государственной измене. Ее слова передает РИА Новости.

Клепанова уточнила, что задержанная собирала сведения для украинских спецслужб о силах и средствах МЧС России, которые задействованы в локализации последствий артиллерийских ударов, наносимых по территории республики. В силовом ведомстве установили, что передаваемые данные можно было использовать для нанесения повторных ударов.

Следственное подразделение УФСБ России по ДНР возбудило уголовное дело по статье «Государственная измена» (ст. 275 УК РФ).

13 августа сотрудницу воинской части Южного военного округа (ЮВО) заподозрили в сливе данных о военных объектах украинской разведке. Позже появилось видео задержания девушки.

Ранее директор ФСБ заявил, что сотрудники иностранных спецслужб в последнее время стараются активнее привлекать молодых россиян к осуществлению терактов.

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